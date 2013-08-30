Небольшая работа по wordpress

Срочно требуется доработка вордпресс сайта. 1) гео айпи к 16 поддоменам 2) апи для приложения 3) поставить на сервер + микро доработки типа перевода на рус, увеличение виджетов, вставка иконок в разделы меню
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать функцию архива, за год, за месяц, за неделю. Подробно обсудим в скайпе
- Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день! На данный момент заголовок страницы является заголовком пункта меню. Необходимо сделать, чтобы этот заголовок был заголовком (title) страницы, но не являлся заголовком пункта меню - он должен задаваться как то иначе. А также настроить SEO-плагин, чтобы ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт на битрикс, первый сайт Внезапно. Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/c/cl93367/potolki.me/public_html/bitrix/templates/furniture_dark-blue_copy/header.php on line 66 Кто может помочь восстановить работоспособность?Завершен10 лет назад
На сайт electricyogaclothing.com надо добавить выпадающую мини корзину. В верхней навигации есть значок корзины, справа от слова SIGN IN, нужно сделать так, чтобы при mouseover появлялось выпадающее меню для корзины, по аналогии и функционалу, как на ...Закрыт10 лет назад
Есть три странички сайта в PSD нужно натянуть их на вордпрессСистемы управления (CMS)14 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно внести несколько правок в данную CMS. 1. В категориях с товарами нет кнопки "Купить", лишь непосредтвенно на странице товара, данный момент нужно поправить. 2. Нужно исправить "оформление заказа": - сделать проверку правильности ввода номера телефона ...Завершен10 лет назад
Сайт-каталог. Нужно сделать валидную кроссбраузерную верстку и натянуть на движок Joomla. Макет главной и внутренней прилагаю. Нужны ваши сроки, стоимость, портфолио.Завершен10 лет назад
- $250
Создание каталога, с корзиной и возможностью оформить заказ. Оплат подключать никаких не надо. Предпочтительный движок Wordpress, или что-то свое (простое без ненужных фишек). Подробности по контактам из профиля.Завершен10 лет назад
Задачи: 1. Перенос сайта с Joomla 1.6 на 3.1 с сохранением ссылок на основные страницы 2. Сверстанный макет натянуть на CMS 3. Написать компонент(ы) и модуль. ТЗ прикрепил Для понимания о чем идет речь прикрепил ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад