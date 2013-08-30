Создание мультиблоггинговой платформы на drupal 6

Необходимо создать мультиблоггинговую платформу, используя средства CMS/CMF Drupal, аналогично habrahabr.ru, bikepost.ru, kosmetista.ru и др.

Рейтинг у постов и комментариев, карма и "перки" у пользователя, роли администраторов и модераторов, система для общения между пользователями, закладок, и др. функций социальной составляющей.

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