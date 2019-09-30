Алексей jobajoomjobajoom
40 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Шаблоны, компоненты, модули, плагины Joomla и WordPress
Верстаю, пишу, допиливаю
шаблоны, компоненты, модули, плагины Joomla, WordPress , Open Cart
https://freelancehunt.com/freelancer/jobajoom.html
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Спасибо за выполненную работу. Остался доволен. Все было сделано четко по ТЗ. Будем дальше сотрудничать
Ответный отзыв
Отличный заказчик Грамотно ставит задачу Всегда на связи Быстрая оплата Рекомендую +
$21
10 баллов
3 года назад
Однозначно рекомендую, Алексей профессионал. После обсуждения правок - исправления вносились сразу, очень быстро. Отдельно хотим отметить, что исполнитель делает "на результат" "чтобы все работало". Сотрудничеством довольны - рекомендуем!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик Грамотно ставит задачу Всегда на связи Быстрая оплата Рекомендую +
$41
10 баллов
4 года назад
Хороший исполнитель. Все четко и по делу. Сделал так быстро что я даже не понял, как у него это вышло. Был всегда на связи, ответил на все мои вопросы, в общем рекомендую, проблем не будет точно. Мастер своего дела! Буду к Вам теперь часто обращаться, спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Всегда на связи. Быстрая оплата. Рекомендую +
$10
8 баллов
4 года назад
все норм рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Всегда на связи. Быстрая и полная оплата. Рекомендую +
$100
9 баллов
4 года назад
все норм человек знает свое дело
Ответный отзыв
Грамотно ставит задачу. Всегда на связи. Рекомендую+