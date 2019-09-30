Хороший исполнитель. Все четко и по делу. Сделал так быстро что я даже не понял, как у него это вышло. Был всегда на связи, ответил на все мои вопросы, в общем рекомендую, проблем не будет точно. Мастер своего дела! Буду к Вам теперь часто обращаться, спасибо!