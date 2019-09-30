jobajoom

Алексей jobajoom

 
40 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Шаблоны, компоненты, модули, плагины Joomla и WordPress

Верстаю, пишу, допиливаю

шаблоны, компоненты, модули, плагины Joomla, WordPress , Open Cart

https://freelancehunt.com/freelancer/jobajoom.html

https://www.fl.ru/users/hmrltd/

WordPressJoomlaПлагин для WordPress
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Отзывы заказчиков
vzor78
Виктор 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Доработать рейтинг на Wordpress
Спасибо за выполненную работу. Остался доволен. Все было сделано четко по ТЗ. Будем дальше сотрудничать
Отличный заказчик Грамотно ставит задачу Всегда на связи Быстрая оплата Рекомендую +
Ответный отзыв
AnastaciaSm
Анастасия 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$21
10 баллов
3 года назад
Правки\доработки по WORDPRESS (title, метки, картинки, урл, css стили)
Однозначно рекомендую, Алексей профессионал. После обсуждения правок - исправления вносились сразу, очень быстро. Отдельно хотим отметить, что исполнитель делает "на результат" "чтобы все работало". Сотрудничеством довольны - рекомендуем!!
Отличный заказчик Грамотно ставит задачу Всегда на связи Быстрая оплата Рекомендую +
Ответный отзыв
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$41
10 баллов
4 года назад
Создать 2 модуля для Joomla 3ххх
Хороший исполнитель. Все четко и по делу. Сделал так быстро что я даже не понял, как у него это вышло. Был всегда на связи, ответил на все мои вопросы, в общем рекомендую, проблем не будет точно. Мастер своего дела! Буду к Вам теперь часто обращаться, спасибо!
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Всегда на связи. Быстрая оплата. Рекомендую +
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mrpeer_1
50 летГреция
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
8 баллов
4 года назад
Сделать экспорт товаров для гугл маркета
все норм рекомендую
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Всегда на связи. Быстрая и полная оплата. Рекомендую +
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mrpeer_1
50 летГреция
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
9 баллов
4 года назад
Поправить проблемы с выгрузкой и загрузкой товаров на сайт
все норм человек знает свое дело
Грамотно ставит задачу. Всегда на связи. Рекомендую+
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