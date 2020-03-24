Создать 2 модуля для Joomla 3ххх

Веб-программированиеЗавершен2 заявки254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Модуль проверки на уникальность можно через апи, с возможностью загрузки текстом от 100 до 15000 символов наподобии вот этих:

https://content-watch.ru/text/

https://progaonline.com/antiplagiat

2. Модуль синонимайзер, думаю уже есть готовые решения с базой синонимов, или дам базу свою или через АПИ сайтов ниже.

На подобии:

https://progaonline.com/synonymizer

https://rustxt.ru/synonymizer

http://online-sinonim.ru/

Joomla
4 года назад
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
jobajoom
Алексей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$41
2 дня
Хороший исполнитель. Все четко и по делу. Сделал так быстро что я даже не понял, как у него это вышло. Был всегда на связи, ответил на все мои вопросы, в общем рекомендую, проблем не будет точно. Мастер своего дела! Буду к Вам теперь часто обращаться, спасибо!
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Всегда на связи. Быстрая оплата. Рекомендую +