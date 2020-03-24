Создать 2 модуля для Joomla 3ххх

1. Модуль проверки на уникальность можно через апи, с возможностью загрузки текстом от 100 до 15000 символов наподобии вот этих:

https://content-watch.ru/text/

https://progaonline.com/antiplagiat

2. Модуль синонимайзер, думаю уже есть готовые решения с базой синонимов, или дам базу свою или через АПИ сайтов ниже.

На подобии:

https://progaonline.com/synonymizer

https://rustxt.ru/synonymizer

http://online-sinonim.ru/