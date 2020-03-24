Создать 2 модуля для Joomla 3ххх

Сейчас работает на PHP 5.2.17 - скрипт oscommerce ms22 с модификациями. В принципе он запускается, но не работает чекаут многошаговый, все время редиректит с checkout_payment на checkout_shipping И админка там тоже глюки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Модуль проверки на уникальность можно через апи, с возможностью загрузки текстом от 100 до 15000 символов наподобии вот этих:
https://content-watch.ru/text/
https://progaonline.com/antiplagiat
2. Модуль синонимайзер, думаю уже есть готовые решения с базой синонимов, или дам базу свою или через АПИ сайтов ниже.
На подобии:
https://progaonline.com/synonymizer
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