Переделать landing page (оптимизация, интеграция по API)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки181 просмотр
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Прикладываю два документа, это общее ТЗ по проекту. Предлагайте свои цены.

4 года назад
lavisant
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад