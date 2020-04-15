Нужен бот телеграмм для заказа такси. Вообще по ботам работы очень много, свои не успевают.

1. Доступ к боту по никнейму телеграм (@user_name) (то есть доступ открывается только тем никнеймам которые мы сами добавим в бд бота)

2. Заказ такси по передаче ГЕО

3. Отоборажение стоимости ДО заказа

4. Отображение водителя и Автомобиля после заказа

3,4 - заказы делаем на taxi.yandex.ru там есть открытое Api

5. Каждый заказ стоит 7 рублей.

6. Пополнение счёта на киви

7. НЕвозможность заказать повторно такси, пока не прибудет водитель (исключение предоставлю в ВИДЕО)

в общем это копия @TaksistHELP_Bot

Работ по ботам телеграмм много, работа на перспективу. Буду отталкиваться от бюджета и сроков.

Пишите телеграмм и расценки!