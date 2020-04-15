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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бот телеграмм для заказа такси. Вообще по ботам работы очень много, свои не успевают.
1. Доступ к боту по никнейму телеграм (@user_name) (то есть доступ открывается только тем никнеймам которые мы сами добавим в бд бота)
2. Заказ такси по передаче ГЕО
3. Отоборажение стоимости ДО заказа
4. Отображение водителя и Автомобиля после заказа
3,4 - заказы делаем на taxi.yandex.ru там есть открытое Api
5. Каждый заказ стоит 7 рублей.
6. Пополнение счёта на киви
7. НЕвозможность заказать повторно такси, пока не прибудет водитель (исключение предоставлю в ВИДЕО)
в общем это копия @TaksistHELP_Bot
Работ по ботам телеграмм много, работа на перспективу. Буду отталкиваться от бюджета и сроков.
Пишите телеграмм и расценки!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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