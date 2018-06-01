Настройка AMOCRM

1. настроить аналитику так, чтобы можно было выгружать данные по заявкам, замерам, договорам за любой промежуток по времени (с февраля 2019 года по н.в.) по этапам

2. Настроить амоcрм так, чтобы можно было посчитать и проанализировать за любой предыдущий месяц цикл сделки: 1.из заявки в замер, 2. из замера в договор 3. Из заявки в договор.

3. Настроить автоматическое проставление тэгов с каждого канала, чтобы можно было 2 предыдущих пункта анализировать на эффективность каждого канала по отдельности. Пример:

Нам нужно узнать сколько заявок пришло в феврале 2020 года с канала: Instagram (Реклама по чеклистам), какой цикл сделки с него, сколько замеров и сколько договоров заключено и на какие суммы, чтобы оценить эффективность данного канала.

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