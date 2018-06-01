Доработка сайта на вордпресс+woo

Требуется ряд доработок по сайту на вукомерс и вп. Ничего нестандартного, все со стандартными плагинами. Срок срочный, оплата деньгами. Пишите, пожалуйста, свой опыт (даже минимальный) в woo, и вп. Срок и ценник обсуждается с кандидатом.