Доработка сайта на вордпресс+woo

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок166 просмотров
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Требуется ряд доработок по сайту на вукомерс и вп. Ничего нестандартного, все со стандартными плагинами. Срок срочный, оплата деньгами. Пишите, пожалуйста, свой опыт (даже минимальный) в woo, и вп. Срок и ценник обсуждается с кандидатом.

4 года назад
shybinstepan
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад