Нужен скрип по поиску дропов. Примерный функционал как тут help.dropext.com/2/63/
Нужен full stack разраб. для создания сайта, парсера, серверной части
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
1. Создание веб-сайта с регистрацией и авторизацией пользователей и разделением прав пользователей. При создании сайта и БД необходимо учесть возможность обмена данными между сайтом и приложениями на любых платформах (будут созданы позднее) и любых ОС.
2. Создание парсера с авторизацией сайта emias.info.
3. Создание функционала записи к врачам на сайте emias.info через сайт из пункта 1.
4. Создание функционала для отложенного задания на создание записи на сайте emias.info с использованием спарсенных данных. Кратко – пользователь зашел на сайт, создал задание, в котором указал имя врача и дату со временем посещения. После создания делаем запросы на сайт на поиск указанных условий, если условия совпадают, то создаем запись.
Нужно связать между собой указанные выше пункты.
Краткое описание действий
- Пользователь регистрируется на сайте из пункта 1.
- Внутри ЛК пользователь добавляет данные для входа на сайте emias.info.
- С помощью указанных данных авторизуемся на сайте emias.info и парсим данные.
- Спарсенные данные используем для создания записей к врачам, а также отложенных заданий на запись.
Более подробное ТЗ скину в личку.
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