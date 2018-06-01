Нужен full stack разраб. для создания сайта, парсера, серверной части

Необходимо:

1. Создание веб-сайта с регистрацией и авторизацией пользователей и разделением прав пользователей. При создании сайта и БД необходимо учесть возможность обмена данными между сайтом и приложениями на любых платформах (будут созданы позднее) и любых ОС.

2. Создание парсера с авторизацией сайта emias.info.

3. Создание функционала записи к врачам на сайте emias.info через сайт из пункта 1.

4. Создание функционала для отложенного задания на создание записи на сайте emias.info с использованием спарсенных данных. Кратко – пользователь зашел на сайт, создал задание, в котором указал имя врача и дату со временем посещения. После создания делаем запросы на сайт на поиск указанных условий, если условия совпадают, то создаем запись.

Нужно связать между собой указанные выше пункты.

Краткое описание действий

- Пользователь регистрируется на сайте из пункта 1.

- Внутри ЛК пользователь добавляет данные для входа на сайте emias.info.

- С помощью указанных данных авторизуемся на сайте emias.info и парсим данные.

- Спарсенные данные используем для создания записей к врачам, а также отложенных заданий на запись.

Более подробное ТЗ скину в личку.