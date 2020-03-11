Создать одностраничный сайт с админкой WP

Нужен лендинг в длину примерно на 10-12 экранов. Самописный код (не конструктор!) с возможностью редактирования ВСЕХ текстов и картинок на сайте через админку на Вордпресс. Шаблоны визуального оформления каждого экрана передадим исполнителю.

ВНИМАНИЕ! Рассматриваем заявки только от тех исполнителей, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СМОГУТ выполнить ВСЕ следующие требования:

1. Полностью самописный код.

2. На сайте будет немного анимации на нескольких экранах: выезд отдельных элементов, движение линий. Если не умеете писать код простой анимации - работа не получится.

3. Настройка под экраны любых ПК и мобильных устройств без косяков смещения/наложения и пр.

4. Заявки с активных кнопок должны уходить на эл.почту.

5. Привязать онлайн-чат, виджет звонка, карту.

6. Навигация по странице.

Бюджет до 6000 руб. Сроки ограничены. В заявке указывайте свои предложения и сроки, за которые реально сможете выполнить работу с устранением возможных косяков в коде или в других моментах.