Веб-приложение для парсинга бк фонбет в лайве

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки181 просмотр
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Написать веб-приложение для парсинга кф на тоталы бк фонбет в лайве и небольшая обработка этих данных

Важной частью проекта является распараллеливание на несколько ядер для работе на сервере, так как парсится

будет большое кол-во данных,также необходимо сделать как можно меньше обращений к

БД в процессе парсинга и анализа.

Обязательно нужен человек с большим опытом в парсинге и обработки данных!!!

Суть приложения описано в кратком тз

Если работа с фонбет будет успешной то тоже самое будет необходимо сделать в дальнейшем для 1xставка

4 года назад
Alex2509123
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад