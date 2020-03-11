Веб-приложение для парсинга бк фонбет в лайве

Написать веб-приложение для парсинга кф на тоталы бк фонбет в лайве и небольшая обработка этих данных

Важной частью проекта является распараллеливание на несколько ядер для работе на сервере, так как парсится

будет большое кол-во данных,также необходимо сделать как можно меньше обращений к

БД в процессе парсинга и анализа.

Обязательно нужен человек с большим опытом в парсинге и обработки данных!!!

Суть приложения описано в кратком тз

Если работа с фонбет будет успешной то тоже самое будет необходимо сделать в дальнейшем для 1xставка