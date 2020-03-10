Инстаграм и Сайт, создание и продвижение

Нужно сверстать интуитивно понятную систему фильтрации предложений на сайте в зависимости от указаных критериев. Код требуется универсальный, с возможностью добавления предложений и критериев фильтрации на сайт. + Адаптив под Мобильные устройства.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать с нуля страничку в инете (посадочную, ленд, визитку или что-то подобное, но не магазин) и страницу в Инстаграм - на тему "Клининг".
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