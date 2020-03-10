Добавить в плагин доставки простую функцию

Необходимо добавить в плагин функцию проверки "если адрес внутри зоны", то стоимость доставки брать из настроек поля "внутри мкад"

Есть вот такой плагин (http://wpcommerce.ru/threads/kurerskaja-dostavka-po-moskve-dlja-woocommerce.4735/), который автор уже закрыл, но он работает (скачать плагин https://yadi.sk/d/V9hRPG5KTR6ReQ). Чтобы увидеть его настройки, нужно после установки зайти в WOOCOMMERCE > НАСТРОЙКИ > ДОСТАВКА > ДОБАВИТЬ МЕТОД ДОСТАВКИ > выбрать КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ:

СКРИНШОТ https://warehouse.activecollab.com/api/v1/files/2020-03%2F59efd9afd04fd4b7a75d12e74cd659000494d5fb4728183d0ed8da814c1de85f89021e884dd8c08c6e8b01cbdc657d0b9fa9303bc727c7c03f11356bd75be0d6.png/6bed11410c31c09b57bc76010e29b518/preview

В коде этого плагина есть array с полигоном самого МКАДа, а также основные точки на МКАДЕ, от которых считается доставка до людей за МКАДОМ, чтобы рассчитать точное расстояние.

Плагин работает так:

- определяется точка КУДА везти заказ

- если она не внутри полигона мкад, то включается расчет 150р + 22р за км

- находится ближайшая точка на мкаде, от которой будет считаться расстояние до точки назначения

- апи яндекс карт прокладывает маршрут от этой точки до назначения

- считаем километры и выдаем юзеру цену

Я уже создал новый полигон зоны бесплатной доставки (то, что закоментировано ниже на скриншоте). Необходимо добавить в плагин функцию проверки адреса назначения: находится ли он внутри нового полигона. И если да, тогда стоимость доставки туда должна браться из поля настроек "Расчет стоимости доставки внутри МКАД" (переменная cost_in_mkad).

СКРИНШОТ https://warehouse.activecollab.com/api/v1/files/2020-01%2Ff1dcb2d4e5cd996780844ea69a706d17e9469d78c4466ad595281c915add1a12397443dda0dfec200ad488dba9428dca6928ad9bb246c651f3e14db53f013b68.png/a0821cbca617b685738c174274a6c00c/preview