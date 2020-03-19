Добрый день уважаемые исполнители! Задача срочная: нужно создать сервис для формирования QR кодов с "кастомным" дизайном Проект в figma: [url=https://www.figma.com/file/IgdtLT260vfVr6qZkvt279/qr.don-st.ru?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/IgdtLT260vfVr6qZkvt279/qr.don-st.ru?node-id=0%3A1[/url] Срок: 2-3 дня Бюджет: оговаривается
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ocStore 3.0.2.0
Либо доработать через модификатор стандартную реф программу и страницу, либо написать свой мод.
ТЗ https://fex.net/ru/s/okvxboy
Жду оценку по цене/срокам
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