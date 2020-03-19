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Веб-программированиеЗакрыт4 заявки173 просмотра
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ocStore 3.0.2.0

 

Либо доработать через модификатор стандартную реф программу и страницу, либо написать свой мод.

ТЗ https://fex.net/ru/s/okvxboy 

Жду оценку по цене/срокам 

OpenCart
4 года назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад