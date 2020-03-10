Веб-программист

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок171 просмотр
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Нужно сделать первый экран для лендинга с 3Д анимацией, как на лендинге: travelshift.com/

4 года назад
bronskiybogdan
36 летРумыния
4 года в сервисе
Был
4 года назад