Веб-программист

У меня есть группы в разных мессенжерах, WhatsApp, Viver, Telegramm, нужно из php отправить туда сообщение
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Нужно сделать первый экран для лендинга с 3Д анимацией, как на лендинге: travelshift.com/
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