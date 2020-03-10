Доработка функционала скрипта PHP

Здравствуйте.

Требуется frontend доработка PHP- скрипта. Более подробно - в прилагаемом к проекту файле.

Есть скрипт - RISE - Ultimate Project Manager. Микросистемка для проектного управления - проекты, задачи, тайминги, диаграммы и пр. Демо можно посмотреть на сайте - https://codecanyon.net/item/rise-ultimate-project-manager/15455641. Если для оценки трудозатрат и ознакомления потребуется исходник, могу выслать предыдущую версию.

Необходимо модифицировать текущий функционал типовой задачи (которые в проекте ставятся участниками проекта исполнителю) или создать 3 дополнительных типа задачи, чтобы внутри задач данных типов существовала возможность согласования контента тремя сторонами. Т.е исполнитель высылает на согласование статью, клиент ее оценивает и согласовывает, а админ контролирует процесс. Все эти роли, базовый функционал задач уже есть в системе, необходимо только добавить функционал размещения и согласования контента ( статьи, комментарии, рпесс-релизы).

Какие необходимы типы задач?

1. Мониторинг

2. Копирайтинг

3. Постинг

В задаче может быть неограниченное кол-во материалов.

1. Мониотринг.

- Возможность описать задачу (при добавлении новой задачи), сроки, периодичность и пр.

- Поле для обозначения ключевых слов мониторинга (это будут ТЕГИ, которые будут отображаться в проекте данного клиента и в задачах следующих типов).

- Поле для обозначения площадок для мониторинга (добавляются также, как и прочие параметры в данном скрипте)

- Возможность отправки/закачки законченного файла мониторинга исполнителем для клиента.

- Комментарии клиента к отчету или задаче

- Ответ исполнителя на комментарии клиента

2. Копирайтинг

Например, админ или клиент создает проект на месяц или любой другой период - создать 300 статей и разместить их по ссылкам из мониторинга или по произвольным ссылкам, добавляемым к задаче копирайтинга. Админ добавляет в проектную команду менеджера, копирайтера и аналитика. Копирайтер или группа копирайтеров, в рамках конкретной задачи в проекте, пишет и последовательно высылает клиенту материалы на согласование. Клиент может подтвердить конкретную статью или отправить на доработку, оставив в поле комментарии информацию к доработке. Доступ к данным материалам имеют все участники проекта или задачи.

Материалы отображаются списком. Справа должен быть фильтр по материалам (статьям, постам):

Статусы конкретного материала (статьи, посты):

Новый

Согласованный

Размещенный

Теги:

Ключевые слова, которые присваиваются статье или посту, например, модель оборудования или какой- либо отзыв по услуге, бренд и т.д. Может быть присвоено несколько тегов. Также, эти теги могут автоматически подтягиваться (выбираться из тегов данного проекта, но по задаче Мониторинг).

Площадка для размещения данного материала:

Присвоенные, при создании материала исполнителем или выбранные из площадок в задаче Мониторинг.

Параметры в фильтр можно выбирать по несколько штук из каждой группы (статус, теги, площадки).

При нажатии на материал из списка, должна открываться страинца конкретного материала.

Из чего должен состоять конкретный материал, отправляемый на согласование? (пост, статья):

0. Тема - Согласование контента или другая + id материала

1. Урл источника, где необходимо разместить материал (обозначается при создании материала исполнителем, но может быть скорректирован админом или другими участниками, добавленными в данный проект конкретного заказчика).

2. Поле с написанным контентом

3. Информационный блок справа:

- Статус (новый, согласованный, опубликованный)

- Название проекта и задачи

- Теги

- Автор контента

- Ответственный на стороне клиента

- Дата создания материала

Ниже кнопка "Согласовать" или "Отправить на доработку"

Ниже должна отображаться история:

-отправлено на согласование (дата и время)

-комментарии (если имеются)

-внесение исправлений(дата и время, если была задача внести изменения и были комментарии)

-кем и когда согласовано

Если материал согласован клиентом, у исполнителя появляется возможность его опубликовать на конкретной площадке и по урлу, указанному выше в пункте. После опубликования, исполнитель может изменить статус на "Опубликованный" и исполнитель должен добавить скрин опубликованного отзыва в историю согласования внизу страницы конкретного материала.

3. Постинг

Данная задача необходима в том случае, когда у клиента есть контент и требуется тоько его постинг на определенных площадках.

В этом случае, каждый материал добавляется поочередно и состоит из:

0. Тема - Посев контента или другая + id материала

1. Урл источника, где необходимо разместить материал (обозначается при создании материала клиентом, но может быть скорректирован админом или другими участниками, добавленными в данный проект конкретного заказчика).

2. Поле с написанным контентом от заказчика

3. Информационный блок справа:

- Статус (новый, согласованный, опубликованный)

- Название проекта и задачи

- Теги

- Ответственный на стороне клиента

- Ответственный исполнитель

- Дата создания материала

Ниже кнопка у Исполнителя - "Подтвердить размещение" или "Задать вопрос"

У клиента, при этом, должна быть возможность изменять (редактировать каждый размещенный им материал).

Ниже должна отображаться история:

-добавлено клиентом (дата и время)

-комментарии (если имеются от исполнителя. Например, не открывается обозначенный урл, есть ошибки в посте и пр.)

-внесение исправлений (дата и время, если была задача внести изменения и были комментарии)

-кем и когда согласованно

-кем и когда опубликованно

-скрин размещенного поста от Исполнителя

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Скрины можно загружать через стандартный уже существующий инструмент данного скрипта или использовать диалоговое окно, в котором можно разместить ссылку на скрин сторонней программы, например, JOXI, Lightshot и пр.

У всех задач и параметров задач должна существовать возможность редактирования и изменения, в случае ошибки.

Данные (добавленные) задачи должны также отображаться во всех функциональных окнах скрипта, как и нынешние задачи - Гант, табели и любые другие.