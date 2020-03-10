Обработчик ajax запроса для joomshopping

Сайт https://new.faberlic.com Нужен скрипт на python3 (стандартные библиотеки + например, BeatifulSoup) для полного парсинга меню сайта (и боковое и верхнее). Результат работы - скрипт для парсинга и экселевский файл c результатами парсинга, сделанный по образцу. Оплата Яндекс.Деньгами. ======================================================================= ВАЖНО: Предоплат нет. Оплачивается только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно из html5 приложения добавить продукты в корзину JoomShopping.
Сделал циклом отправку отдельного AJAX запроса на каждый товар
товар добавляется post или get запросом к
cart/add?category_id=1&product_id=1&quantity=1&jshop_attr_id[id_аттрибута]=id_опции
Каждый запрос отправляется с задержкой в 0.4 секунды. Работает все, но каждый раз из 15 запросов один теряется.
Соответственно необходимо создать обработчик и парсер, который получит на сервере одну команду со всеми товарами(код, количество, цена), положит все это в корзину и вернёт результат с итоговой ценой.
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