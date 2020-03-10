Обработчик ajax запроса для joomshopping

Нужно из html5 приложения добавить продукты в корзину JoomShopping.

Сделал циклом отправку отдельного AJAX запроса на каждый товар

товар добавляется post или get запросом к

cart/add?category_id=1&product_id=1&quantity=1&jshop_attr_id[id_аттрибута]=id_опции

Каждый запрос отправляется с задержкой в 0.4 секунды. Работает все, но каждый раз из 15 запросов один теряется.

Соответственно необходимо создать обработчик и парсер, который получит на сервере одну команду со всеми товарами(код, количество, цена), положит все это в корзину и вернёт результат с итоговой ценой.