Создание сервиса мониторинга

Ищу специалиста готового перехватить часть работ по разработки веб-портала. Seed проект есть, нужно развивать новые разделы. Стек технологий React, Redux, TypeScript, соответственно CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки и писать ...
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Нужно создать сервисы, похожие на zengram.ru/instashpion и vkspy.by/. Для Вк и Инсты. Чтобы можно было через ЛК следить за нужными пользователями. Можно только бэкенд часть, на фронтенд могу найти человека.
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