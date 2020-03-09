Создание сервиса мониторинга

Нужно точная копия сайта formnorm.ru Сайт мой, дам к нему доступ и весь контент. Сайт сделан на Elementor, поэтому тормозит и разваливается в некоторых браузерах. Нужен легкий сайт с показателями Pagespeed для мобильных не ниже 70 единиц. Весь ...