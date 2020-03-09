Добавить сборщика e-mail на сайт

Имеется сайт: http://opttim.com/

движок - WP

необходимо добавить какую то форму, для подписки/отписки на/от новостей.

Форма должна быть что то типа : Организация/e-mail/регион , в админке тоже сортироваться по регионам.

Все надо делать с политикой sendpulse, какие у них требование, согласно с этим и делать.

Сумма и сроки обсуждаем индивидуально.