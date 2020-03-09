Доработки сайта на Python

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок244 просмотра
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есть сайт на Python, нужны всегда доработки, ищем программиста который хорошо разбирается в этом фреймворке. 

Python
4 года назад
bogatir
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад