Интегрировать модуль СДЭК (API) в магазин на платформе storeland

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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storeland не поддерживает системно расчет стоимости от СДЭК, поэтому ищу разраба, кто мог бы этим заняться. 

Пожалуйста, указывайте цену и сроки. Без этого заявки рассматривать не буду.

Только постоплата.

4 года назад
N_O_R_A
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад