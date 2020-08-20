При обновлении страницы свернутое меню мелькает на долю секунды

Веб-программированиеЗавершен6 заявок370 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день Всем! Прошу Вашей помощи!!!! На сайте mm3.ru есть меню с левой стороны. Изначально оно раскрыто и широкое. Так и должно быть. Потом мы его сворачиваем по клику (.cross_block). Его свернутость сохраняется и при обновлении страницы тоже методом (localStorage) это тоже все отлично, НООО!!! только когда меню свернуто и мы обновляем страницу, это меню мелькает и становится развернутое, а потом снова закрытое/свернутое. Проблема именно в этом мелькании. 

Меню находится в сайдбаре. У него класс .col-md-3

.col-md-3 {

-ms-flex: 0 0 25%;

flex: 0 0 25%;

max-width: 25%;

}

При сворачивание меняется класс на .col-md-1

.col-md-1 {

-ms-flex: 0 0 3.333333% !important;

flex: 0 0 3.333333% !important;

max-width: 3.333333%!important;

padding:0!important;

}

Метод: 

$(function(){

$('.cross_block').click(function(){

$('.left_block').toggleClass('col-md-1');

localStorage.setItem("blockIsActive", $('.left_block').hasClass('col-md-1'));

});

var blockIsActive = localStorage.getItem("blockIsActive");

if (blockIsActive == "true") {

$('.left_block').addClass('col-md-1');

$('.left_block').removeClass('col-md-3');

}

});

Пробовал в DOM добавлять атрибуты ширины классу .col-md-1 style="max-width" - только этот атрибут к диву не добавляется.

Мысли: Понимаю что изначально страница загружается и берет код HTML, а затем подгружаются измененные стили. НЕ могу прощупать логику, кто сталкивался с этой проблемой!??? Очень надеюсь на Вас ГУРУ!!!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Пробовал blockIsActive !== "false" сделать изначально его свернутым но раскрывать при загрузке. Все получается в точности наоборот. Когда свернутое меню при обновлении не скачет. Но скачет при первой загрузке от изначально свернутого до развернутого. 

Так же скачет логотип...потому что скачет боковое меню.

4 года назад
Locosa7
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$20
1 день
WMZ
Работу сделал в срок и качественно. Спасибо большое)
Сотрудничество прошло удачно.
  • Похожие заказы

  • Скрипт анти яндекс советника адаптировать для opencart

    $15

    Есть код скрипта, который убирает яндекс советник в битриксе. Задача адаптировать код для opencart. Интеграция в виде модуля не требутся. Код скрипта надо понять и скорректировать под opencart

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Формирование заявки с сайта

    $15

    Уважаемые разработчики, для сайта требуется выполнить несколько заданий на PHP/JS 1. Снабдить формы обратной связи антиспам проверками (невидимыми, не капча), т.е. условия - отправитель не робот, email корректен, текст не рыба. 2. На сайте есть калькулятор услуги, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • GIS проект

    $1000

    Ищу исполнителя для реализации GIS проекта.   Базовый функционал и последующее наращивания фичеров Обязательные требования!  На сервере проект должен быть реализован на C# Dot.net+ SqlServer (Опыт с Xamarine приветствуется) Базовый функционал: -подгрузка и/или прорисовка полей на карте(google map или др) -Разделение полей ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать календарь событий с картинкой в поле дня. JS

    $100

    Нужно написать календарь событий на js, будет отображаться на отдельной странице. Каждый день  - отдельное поле с изображением и тайтлом cо всплывающим окном с информацией о событии(картинка, тайтл, описание). Это должен быть календарь с нуля, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенести блог с основного сайта на поддомен

    На сайте bio-grunt.ru (cms wordpress) реализован блог, ссылка - [url=https://bio-grunt.ru/blog]https://bio-grunt.ru/blog[/url] Необходимо переложить весь блог на поддомен blog.bio-grunt.ru с сохранением текущего функционала и верстки. Также, на сайте bio-grunt.ru перед подвалом выводится блок "полезная информация" с превью последних статей в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Зайти в snapchat через эмулятор

    Snapchat определяет, когда приложение открывается через Эмулятор и блокирует вход в аккаунт. Задача: придумать обход блокировки снэпчата, и сделать возможным запуск и вход в аккаунт через Эмулятор (genymotion, bluestacks...)

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Содать веб сервис

    1.  Сфера применения Система для накрутки подписчиков в Telegram и генерации баллов в системе Telemember[1]. 2.  Обзор системы Имеется приложение «Telemember». В нем: 1)  Нужно отследить POST и GET запросы приложения 2)  Написать API интерфейс для работы извне: a.  Запрос баланса, b.  ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка парсинга сайта

    Настройка парсинга сайта и выдача результатов в заданном в формате в эксель Результат работы должен включать полную передачу управления парсингом и вводный инструктаж.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад