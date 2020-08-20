Есть код скрипта, который убирает яндекс советник в битриксе. Задача адаптировать код для opencart. Интеграция в виде модуля не требутся. Код скрипта надо понять и скорректировать под opencart
При обновлении страницы свернутое меню мелькает на долю секунды
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день Всем! Прошу Вашей помощи!!!! На сайте mm3.ru есть меню с левой стороны. Изначально оно раскрыто и широкое. Так и должно быть. Потом мы его сворачиваем по клику (.cross_block). Его свернутость сохраняется и при обновлении страницы тоже методом (localStorage) это тоже все отлично, НООО!!! только когда меню свернуто и мы обновляем страницу, это меню мелькает и становится развернутое, а потом снова закрытое/свернутое. Проблема именно в этом мелькании.
Меню находится в сайдбаре. У него класс .col-md-3
.col-md-3 {
-ms-flex: 0 0 25%;
flex: 0 0 25%;
max-width: 25%;
}
При сворачивание меняется класс на .col-md-1
.col-md-1 {
-ms-flex: 0 0 3.333333% !important;
flex: 0 0 3.333333% !important;
max-width: 3.333333%!important;
padding:0!important;
}
Метод:
$(function(){
$('.cross_block').click(function(){
$('.left_block').toggleClass('col-md-1');
localStorage.setItem("blockIsActive", $('.left_block').hasClass('col-md-1'));
});
var blockIsActive = localStorage.getItem("blockIsActive");
if (blockIsActive == "true") {
$('.left_block').addClass('col-md-1');
$('.left_block').removeClass('col-md-3');
}
});
Пробовал в DOM добавлять атрибуты ширины классу .col-md-1 style="max-width" - только этот атрибут к диву не добавляется.
Мысли: Понимаю что изначально страница загружается и берет код HTML, а затем подгружаются измененные стили. НЕ могу прощупать логику, кто сталкивался с этой проблемой!??? Очень надеюсь на Вас ГУРУ!!!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Пробовал blockIsActive !== "false" сделать изначально его свернутым но раскрывать при загрузке. Все получается в точности наоборот. Когда свернутое меню при обновлении не скачет. Но скачет при первой загрузке от изначально свернутого до развернутого.
Так же скачет логотип...потому что скачет боковое меню.
- Похожие заказы
- $15Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Уважаемые разработчики, для сайта требуется выполнить несколько заданий на PHP/JS 1. Снабдить формы обратной связи антиспам проверками (невидимыми, не капча), т.е. условия - отправитель не робот, email корректен, текст не рыба. 2. На сайте есть калькулятор услуги, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
Ищу исполнителя для реализации GIS проекта. Базовый функционал и последующее наращивания фичеров Обязательные требования! На сервере проект должен быть реализован на C# Dot.net+ SqlServer (Опыт с Xamarine приветствуется) Базовый функционал: -подгрузка и/или прорисовка полей на карте(google map или др) -Разделение полей ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт должен работать на PHP 7.2 Слайдер можно заменить,Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $100
Нужно написать календарь событий на js, будет отображаться на отдельной странице. Каждый день - отдельное поле с изображением и тайтлом cо всплывающим окном с информацией о событии(картинка, тайтл, описание). Это должен быть календарь с нуля, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
На сайте bio-grunt.ru (cms wordpress) реализован блог, ссылка - [url=https://bio-grunt.ru/blog]https://bio-grunt.ru/blog[/url] Необходимо переложить весь блог на поддомен blog.bio-grunt.ru с сохранением текущего функционала и верстки. Также, на сайте bio-grunt.ru перед подвалом выводится блок "полезная информация" с превью последних статей в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Snapchat определяет, когда приложение открывается через Эмулятор и блокирует вход в аккаунт. Задача: придумать обход блокировки снэпчата, и сделать возможным запуск и вход в аккаунт через Эмулятор (genymotion, bluestacks...)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен программист на ряд задач. Нужно сделать пункты из SEO-аудита. prntscr.com/rbjb0mВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
1. Сфера применения Система для накрутки подписчиков в Telegram и генерации баллов в системе Telemember[1]. 2. Обзор системы Имеется приложение «Telemember». В нем: 1) Нужно отследить POST и GET запросы приложения 2) Написать API интерфейс для работы извне: a. Запрос баланса, b. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Настройка парсинга сайта и выдача результатов в заданном в формате в эксель Результат работы должен включать полную передачу управления парсингом и вводный инструктаж.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад