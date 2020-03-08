Формирование заявки с сайта

Есть код скрипта, который убирает яндекс советник в битриксе. Задача адаптировать код для opencart. Интеграция в виде модуля не требутся. Код скрипта надо понять и скорректировать под opencart
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Уважаемые разработчики, для сайта требуется выполнить несколько заданий на PHP/JS
1. Снабдить формы обратной связи антиспам проверками (невидимыми, не капча), т.е. условия - отправитель не робот, email корректен, текст не рыба.
2. На сайте есть калькулятор услуги, формируется массив данных, его нужно при нажатии на кнопку отправить заявку - сформировать в шаблон excel файл на основе данных калькулятора и отправить на email с заявкой. Ну и собственно форму заявки можно взять уже готовую с сайта немного доработав, приаттачив к ней сгенерированный шаблон.
Бюджет 1000 руб.
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