2 проекта Ecommerce на движках Wordpress и Magento 2 Нужен специалист для оперативного решения задач по доработке, настройке и исправлению багов Требования: Опыт не менее 3х лет Глубокое знание HTML+CSS+JS Опыт работы с WP+WC и/или Magento 2 Знание php/back end, sql приветствуется
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка парсинга сайта и выдача результатов в заданном в формате в эксель
Результат работы должен включать полную передачу управления парсингом и вводный инструктаж.
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