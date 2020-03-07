Бот для wm.exchanger.ru

Веб-программированиеЗакрытнет заявок346 просмотров
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Прошу сделать расчет 2 вариантов:ВАРИАНТ 1Простой бот начальная версия в вашем интерфейсе1 стратегия фиксированный процентhttps://youtu.be/MCGjmOMVBWQ2 стратегия перебития всех больше равно суммы до определенного курсаhttps://youtu.be/9nqlcf0Cz4s--------------------------------------------------------------------------------------------ВАРИАНТ 2http://byweb.by/bot/Расширенная версия на будущее в моем интерфейсе1 Установка CMShttps://youtu.be/q7LqUJQaccQ2. Режим фиксированный процент заявкиhttps://youtu.be/wzGtUY5s28s3. Режим перебивать всех больше равно суммы до определенного курсаhttps://youtu.be/Z3mkFOqjA7A4. Привязка к чужой заявкиhttps://youtu.be/RaqEOhYz4q0

4 года назад
Juravlik-2020
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад