Адаптив сайта

Добрый день. Нужно, доработать маркетплейс на Битрикс. Корректная работа кабинета покупателя и поставщика, взаимодействие с 1с, работа с каталогом и карточкой товара. Тоесть, сопровождение и текущая работа ресурса. Плюс продвижение..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт tlmrus.ru на Joomla
Нужен адаптив, желательно обойтись css правками (но не обязательно)
Макетов нет, необходимо чтобы шаблон, каталог и остальные страницы хорошо смотрелись на мобильном устройстве
На входе доступ к серверу
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