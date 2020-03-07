Добрый день. Нужно, доработать маркетплейс на Битрикс. Корректная работа кабинета покупателя и поставщика, взаимодействие с 1с, работа с каталогом и карточкой товара. Тоесть, сопровождение и текущая работа ресурса. Плюс продвижение..
Ищу программиста по разработке программного обеспечения
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Техническое задание
по разработке программного обеспечения
для сбора криптовалюты с кранов
1. Общие сведения о программе
Программное обеспечение "CryptoSmile v. 1.0" используется для автоматического сбора криптовалюты с кранов.
Сокращения:
ПО – программное обеспечение;
БД – база данных
2. Назначение, цели и задачи ПО.
Программа должна осуществлять автоматический сбор криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, LiteCoin, Monero, Dash, DogeCoin и т.д.) с различных кранов (freebitco.in, free-litecoin.com, free-ethereum.io, free-dogecoin.com и т.д.). Список кранов будет добавляться и обновляться. Данные о кранах, о кошельках и пользователях должны синхронизироваться с БД сайта. В программе должна быть предусмотрена возможность работы в многопоточном режиме с использованием прокси-серверов и мульти-аккаунтов.
Основные задачи ПО:
- синхронизация с данными сайтов кранов (авторизация на данных сайтах);
- возможность разгадывания капчы (на любом из сайтов);
- вывод статистики заработанных средств, распределенных по криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, LiteCoin, Monero, Dash, DogeCoin и т.д.);
- возможность автоматической регистрации аккаунтов на кранах и сервисах микроплатежей.
3. Стадии и этапы разработки ПО
1) Изучение функциональных особенностей ПО конкурентов, например, изучение функциональности бота компании BitSmart (битсмарт.рф/). Разработка предложений по реализации системы. Сроки исполнения: 2-3 дня.
2) Разработка программного модуля по синхронизации с данными сайтов кранов (авторизация пользователя и получение данных с текущих сайтов). Сроки исполнения: 8-10 дней.
3) Разработка программного модуля по сбору сатошей с кранов и разгадыванию капч. Срок исполнения: 12-14 дней.
4) Разработка программного модуля по выводу статистики заработанных средств, распределенных по криптовалютам. Сроки исполнения: 6-8 дней.
5) Разработка оставшейся функциональности по согласованию с заказчиком.
6) Тестирование, отладка и внедрение системы.
4. Требования к фреймфорку и языку программирования
Желательно разработать ПО в среде программирования Qt C++. Также необходимо позаботиться о возможности подготовки ПО к мобильному приложению (на перспективу). Дополнительных требований не предъявляется.
Дополнительные условия по реализации ПО и срокам исполнения оговариваются с заказчиком.
Для уточнения всех вопросов писать в личку.
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