Ищу программиста по разработке программного обеспечения

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Техническое задание

по разработке программного обеспечения

для сбора криптовалюты с кранов

1. Общие сведения о программе

Программное обеспечение "CryptoSmile v. 1.0" используется для автоматического сбора криптовалюты с кранов.

Сокращения:

ПО – программное обеспечение;

БД – база данных

2. Назначение, цели и задачи ПО.

Программа должна осуществлять автоматический сбор криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, LiteCoin, Monero, Dash, DogeCoin и т.д.) с различных кранов (freebitco.in, free-litecoin.com, free-ethereum.io, free-dogecoin.com и т.д.). Список кранов будет добавляться и обновляться. Данные о кранах, о кошельках и пользователях должны синхронизироваться с БД сайта. В программе должна быть предусмотрена возможность работы в многопоточном режиме с использованием прокси-серверов и мульти-аккаунтов.

Основные задачи ПО:

- синхронизация с данными сайтов кранов (авторизация на данных сайтах);

- возможность разгадывания капчы (на любом из сайтов);

- вывод статистики заработанных средств, распределенных по криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, LiteCoin, Monero, Dash, DogeCoin и т.д.);

- возможность автоматической регистрации аккаунтов на кранах и сервисах микроплатежей.

3. Стадии и этапы разработки ПО

1) Изучение функциональных особенностей ПО конкурентов, например, изучение функциональности бота компании BitSmart (битсмарт.рф/). Разработка предложений по реализации системы. Сроки исполнения: 2-3 дня.

2) Разработка программного модуля по синхронизации с данными сайтов кранов (авторизация пользователя и получение данных с текущих сайтов). Сроки исполнения: 8-10 дней.

3) Разработка программного модуля по сбору сатошей с кранов и разгадыванию капч. Срок исполнения: 12-14 дней.

4) Разработка программного модуля по выводу статистики заработанных средств, распределенных по криптовалютам. Сроки исполнения: 6-8 дней.

5) Разработка оставшейся функциональности по согласованию с заказчиком.

6) Тестирование, отладка и внедрение системы.

4. Требования к фреймфорку и языку программирования

Желательно разработать ПО в среде программирования Qt C++. Также необходимо позаботиться о возможности подготовки ПО к мобильному приложению (на перспективу). Дополнительных требований не предъявляется.

Дополнительные условия по реализации ПО и срокам исполнения оговариваются с заказчиком.

Для уточнения всех вопросов писать в личку.

4 года назад
varnavinartem
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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