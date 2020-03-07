Скрипт подбора товаров по БД

Здравствуйте.

Нужен скрипт подбора комплектов товаров.

Соответственно нужна форма, скрипт поиска по БД. Сама БД ( с какой то простой админкой, где можно товары добавлять/изменять)

Желательно сделать на laravel, но так же можно на нативном php. Или же можете предложить свои варианты, я их рассмотрю.

В ТЗ есть пример формы и описание работы поиска.

Так же есть таблица с кластерами и товарами

Напишите цены за проект и цену за час работы ( скорее всего будут правки\доработки в дальнейшем)

Спасибо.