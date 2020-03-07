Нужно написать скрипт, который будет регить на визу людей.

На сайте: https://secure.e-konsulat.gov.pl/Default.aspx

Сейчас он лежит, но на видео видно что и как: www.youtube.com/watch?v=q...

Нужно вбить за ранее данные человека, и прога должна работать и вбивать их, до той поры пока не зарегит (дело в том, что выделяется лимит на регистрацию – к примеру 200 человек в 3 дня).

/Кто имел опыт или сможет разобраться пишите цену.

Желательно сделать веб-приложение, но рассматриваем вариант и программа для ПК.