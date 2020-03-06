Сверстать и спрограммировать сайт на ВП

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок297 просмотров
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Макет:

Структура сайта во вложении

дизайн сайта во вложении

+ нужно будет сделать дублер сайта на ENG

4 года назад
utkoff
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад