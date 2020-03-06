Сверстать и спрограммировать сайт на ВП

нужно создать вот такую карту как на сайтах примерах coronavirus-online coronavirus-monitor (точка ру) нужно посмотреть сайт и скзаать откуда они берут данные возможно тянут отсюда gisanddata.maps.arcgis .com можно тоже у них взять с переводом на русский язык, как вариант. также есть аналогичные сайты предложите варианты, ...