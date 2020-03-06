Сверстать и спрограммировать сайт на ВП

1)Дизайн раздела с https://anapa.info/news/ перенести сюда http://www.simferopol.info/news/ , http://www.simferopol.info/region/ и сюда http://www.simferopol.info/article/ Сайт с которого брать диз лежит в корне на сервере.Сделать отображение превью фото как на эскизе 1 справа в столбце. Так же вывести ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет:
Структура сайта во вложении
+ нужно будет сделать дублер сайта на ENG
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
нужно создать вот такую карту как на сайтах примерах coronavirus-online coronavirus-monitor (точка ру) нужно посмотреть сайт и скзаать откуда они берут данные возможно тянут отсюда gisanddata.maps.arcgis .com можно тоже у них взять с переводом на русский язык, как вариант. также есть аналогичные сайты предложите варианты, ...Закрыт4 года назад
Доброго времени суток. Пару дней назад coinmarketcap переехал на новое API и все данные перестали загружаться. Нужно подправить имеющиеся скрипты, чтобы работало с новым API. По факту 2 скрипта, 1 - вывод ТОП 5 криптовалют, 2 - ТОП 100. Ссылка ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
В форму заявки добавить поля выбор даты и времени https://yadi.sk/i/9qwB_MgC6DsNsQ https://yadi.sk/i/3gNhEncXUyPBwgВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно доработать скрипт на angular js Что необходимо сделать? 1. Сохранение заполненных данных в бд 2. Вывести общий итог 3. Доделать выгрузку в pdf, на десктопе все работает, через мобильные устройства нетЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно доработать сайт на опенкарт, правки не сильно большие. Задание в файлеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Поправки по блогу сделать Смотрите, у нас есть пока такой блог: https://quantum.uk/blog/ Тут собраны все ожидания по блогу, что хотелось бы видеть: https://docs.google.com/document/d/1W93gT0XhH-OJh26A7aMbAuizBPGM2Ph-xjsIMGud8XQ/edit?usp=sharingЗакрыт4 года назад
Нужно поправить парсер на Python в калькуляторе. Парсинг перестал работать! Может точки парсинга слетели может еще что... Сайт стоит на VPS без админки. Доступ через SSH.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Разработка чат ботаВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Настроить модуль onpay для приема платежей на сайте с уведомлением об оплате в битриксВеб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад