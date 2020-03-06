Здравствуйте! Нужно доработать сайт на опенкарт, правки не сильно большие. Задание в файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать скрипт на angular js
Что необходимо сделать?
1. Сохранение заполненных данных в бд
2. Вывести общий итог
3. Доделать выгрузку в pdf, на десктопе все работает, через мобильные устройства нет
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