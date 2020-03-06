Доработать скрипт на angular js

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки173 просмотра
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Нужно доработать скрипт на angular js

Что необходимо сделать?

1. Сохранение заполненных данных в бд

2. Вывести общий итог

3. Доделать выгрузку в pdf, на десктопе все работает, через мобильные устройства нет

Angular
4 года назад
gortalivoleg
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад