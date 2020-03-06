Поправки по блогу сделать Смотрите, у нас есть пока такой блог:

https://quantum.uk/blog/

Тут собраны все ожидания по блогу, что хотелось бы видеть:

https://docs.google.com/document/d/1W93gT0XhH-OJh26A7aMbAuizBPGM2Ph-xjsIMGud8XQ/edit?usp=sharing