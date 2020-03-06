Поправить curl запросы php

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки152 просмотра
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Делаем платежную систему для сайта, при попытке запроса получаем 302 редирект, а нужно вывести форму с ссылкой. До сегодняшнего дня всё работало. Куки и пр данные получаем, но выходит ошибка

PHP
4 года назад
guest_15832152589421
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад