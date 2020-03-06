Web-разработка бота wm.exchanger.ru

Веб-программированиеЗакрытнет заявок129 просмотров
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Требования к программисту

·        Быть в системе WM;

·        Ранее писать программы для WM и продемонстрировать нам рабочий проект поTeamViewer;

·        Свободно кодить на PHP+JS+MySQL разбираться с API WM, пониматьIT-безопасность и защиту для важных файлов в частности предтекстового

представления ключей веб-мани и базы-данных системы, файлов бота;

·        Понимать базовые принципы трейдинга и торгов в стакане, понимать как работает классический хостинг для рядового пользователя с целью развертывания

бота на стандартных хостингах для сайтов;

·        Принимать оплату по WM за написание данного бота по протекции. Расшаривания платежей происходит по этапам написани бота.

 

4 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад