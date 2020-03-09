Фреймфорк CodeIgniter доработки по сайту

Веб-программированиеЗавершен3 заявки155 просмотров
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1) Добавить поле координаты

2) Починить форму обратного звонка на http открывается корректно при подключении https не открывается. 

3) В мобильной версии починить верстку галлереи фото и видео отображение при нажатии. 

4) Добавить маску в поле для телефона 

4 года назад
TigerMilk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 года назад
$20
3 дня
WMZ
Возраст не показатель и Михаил тому подтверждение) Отлично справился с поставленными задачами оперативно закрыл все доработки понимает логику, как должно быть и на лету сделал все правки, рекомендую!
Спасибо за интересную работу! Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.)