Фреймфорк CodeIgniter доработки по сайту

Нужно чтобы парсер выдавал сигнал в телеграм, когда по окончанию первого тайма счёт по угловым был: 0-0, 1-0, 0-1, 1-1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Добавить поле координаты
2) Починить форму обратного звонка на http открывается корректно при подключении https не открывается.
3) В мобильной версии починить верстку галлереи фото и видео отображение при нажатии.
4) Добавить маску в поле для телефона
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