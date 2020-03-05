WP импорт данных в 1 клик.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка208 просмотров
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Нужна помощь в настройке демо данных в 1 клик.

Для примера использовать этот плагин https://github.com/awesomemotive/one-click-demo-import ну или любой другой. Так же после импорта надо чтобы автоматически поставились нужные настройки WP. 

Надо сделать на протяжении суток, но чем быстрее тем лучше. Желательно все обсудить в скайпе, я вам покажу экран и расскажу что и как есть, и что сделать. 

Обязательный опыт выполнения таких задач.

Так же сразу ставьте примерную цену. 

4 года назад
Oleg_10
Олег 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад