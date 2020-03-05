WP импорт данных в 1 клик.

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже, пишите кто сможет помочь и у кого есть опыт работы с данным движком.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в настройке демо данных в 1 клик.
Для примера использовать этот плагин https://github.com/awesomemotive/one-click-demo-import ну или любой другой. Так же после импорта надо чтобы автоматически поставились нужные настройки WP.
Надо сделать на протяжении суток, но чем быстрее тем лучше. Желательно все обсудить в скайпе, я вам покажу экран и расскажу что и как есть, и что сделать.
Обязательный опыт выполнения таких задач.
Так же сразу ставьте примерную цену.
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