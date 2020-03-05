Доработка плагина Gift Product

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже, пишите кто сможет помочь и у кого есть опыт работы с данным движком.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно доработать плагин https://wordpress.org/plugins/gift-products-for-woocommerce/ - можно наверное и другой - но этот прост и отлично работает...
Задача.
Дарить клиентам подарки на сумму не превышающую определенный процент от стоимости заказа.
Изменения плагина:
1. Gift rules - распространяется для заказов стоимостью более ... - это уже в модуле есть и оно остается.
2. Вместо "Add your gift product" - нужен выбор категории продуктов "Add your gift category". Т.е. для выбора будут доступны все продукты находящиеся в том числе в категории "подарки".
3. Вместо "Maximum gift product" - нужна зависимость стоимости подарка/ков в процентах от суммы заказа "Maximum gifts valie in %": т.е. количество подарков рассчитывается не их колличеством - а стоимостью. Например, можно добавить любое количество подарков из категории, но общей стоимостью не превышающей, например, 5% от стоимости всего заказа.
4. При этом - идеальным вариантом - если в корзине уже есть товары, на которые в WP уже есть скидка от основной цены - они в подсчете общей суммы заказа не учитываются.
Внимание - параллельно планирую установку плагина типа Discount Rules (в нем нет такой функции подарков) для предоставления других скидок клиентам, типа 2+1 и тп. Т.е. хочется использовать и то и то....
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