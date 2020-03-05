Страница скачивания с таймингом на DLE

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки203 просмотра
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Необходимо реализовать страницу скачивания приложения с таймером, так как это реализовано на следующих сайтах: apk-top.net, 5apps.ru, mirandroidigr.ru, androidik.net.

Мой сайт на DLE: androidr.ru

4 года назад
Valart1
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
15 дней назад