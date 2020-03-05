Добавить каталог компаний на сайт + наполнить

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт на WP 5

На сайте нужно сделать каталог компаний. 

На одной странице должен выходить список городов в таком виде https://yadi.sk/i/0nTktMh4WUzgMg Берем ТОП 50 самых населенных городов РФ

При нажатии на город должна открываться страница:

По аналогии https://kazan.cataloxy.ru/firms.htm но по проще

-сверху карта города, с точками где выдают ОМС полиса. Карта небольшая, можно увеличить

-ниже списком идет список компаний. В списке у них: Название сверху, логотип, адреса, телефоны, рейтинг

При нажатии на компанию в странице:

-адреса текстом

-Контакты

-Ссылка на сайт (закрыть от индекса скриптом)

-Текстовое описание, 

-график работы

-точки на карте

-ниже отзывы с рейтингом

Постоплата рублями, 6500 руб

4 года назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад