Требуется специалист по разработке сайтов, фреймворки, желательно yii. Разработка, поддержка сайтов. Примеры сайтов отправляю, надо делать подобные. сроки не важны, Общаясь только со специалистом напрямую
Ведущий NodeJS разработчик - для создания POC-продукта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем бэкенд разработчика. Мы – молодой финтех стартап с pre-seed финансированием. На данном этапе пилотный запуск продукта имеет для нас решающее значение – для успеха проекта и дальнейших этапов его финансирования. Мы ищем в команду разработчика, который будет тесно взаимодействовать с техническим директором CTO (Product Owner) в Agile / Scrum среде. Наша цель – создать продукт, который кардинально изменит “правила игры” для бизнеса на мировом уровне, используя высококачественный код. Наш идеальный кандидат – крос-функциональный фулстек девелопер, который не боится новых вызовов и готов проектировать на лету.
С нас – подробные спецификации проекта. В состав команды войдут разработчик / дизайнер JavaScript-интерфейса, команда разработчиков UX и архитектор рабочих процессов. Вы будете отвечать за бэкэнд-разработку на основе NodeJS. Рабочий процесс потребует сбора пользовательских данных, получения данных от сторонних API, хранения данных в нашей базе данных, подписки на веб-хуки, обработки транзакций, выполнения вычислений, генерации и отправки электронных писем, создания синхронных процессов для выполнения текущих вычислений и работы с интерфейс-командой для сбора и представления данных пользователям.
Также потребуется интеграция с Xero (+ другие) API и Webhooks, а также рассмотрение общей архитектуры для масштабируемости, поддержки тысяч пользователей и миллионов транзакций.
Данная позиция требует от эксперта навыков проектирования и разработки веб-приложений NodeJS, проектирования баз данных, JavaScript, XML, работы с API и Webhooks (знание Xero, Quickbooks, Freshbooks было бы значительным преимуществом), Docker, Jira, Github, AWS. Вам также может понадобиться управлять и поддерживать junior инженеров, чтобы быстрее и эффективнее завершить проект.
Требуемый уровень английского – Intermediate и выше.
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