Бот ВКонтакте

В опенкарте нужно вывести на главной странице ниже тега H1 блок из 12 блоков с фото и категориями в них при наведении курсора подкатегории и ссылки на товары. http://prntscr.com/r8ahqm желательно как тут http://prntscr.com/rbhax3 красивее. Ссылки ...