Бот ВКонтакте

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок222 просмотра
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Игровой бот ВКонтакте. Язык не имеет значения. Нужно уметь накладывать картинки друг на друга при помощи кода. Всё остальное можем обсудить в ВКонтакте или телеграмме. 

4 года назад
guest_15833538473696
4 года в сервисе
Был
4 года назад