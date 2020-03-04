Доработка amocrm

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки202 просмотра
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Необходимо сделать возможность пересылать письма внутри интерфейса AMOcrm и возможность загрузить/выгрузить несколько прикрепленных файлов за один раз. 

4 года назад
sherepa
Андрей 
26 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад