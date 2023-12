Доработка amocrm

Требуется собрать доменные имена на сайтах сделанных на Drupal (версия не имеет значения). Интересуют только зоны: .com, .net, .org, .us, .es, .gov, .biz, .pro, .co.uk, .eu, .org.uk, .co, .company, .store, .tech, .shop, .estate, .miami и любые доменные ...