Интегрировать чат на socket.io в CRM

Нужен человек с опытом работы Socket.IO/websockets/Node.js

Задача, прикрутить в CRM на yii2 групповой чат между зарегистрированными ранее юзерами (по аналогии групп в WhatsApp), чат

юзера 1 на 1 с юзером из группы "сотрудник", "сотрудника" с

"сотрудником".

Предпочтительно на socket.io, если аргументируете – можно другой Comet сервер.

Функции:

- ФИО пользователя

- Аватар

- Сообщение (время)

- Передача фото

- Отображение онлайн/оффлайн юзера

Логика:

Один юзер пишет не на определенного пользователя, а на всю компанию сразу. любой сотрудник может общаться с юзером.