Перенос таблиц в другую базу данных по условию

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки205 просмотров
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Нужно помочь в реализации.

Задача: есть 2 сайта, нужно сделать перенос пользователей и групп пользователей со старого сайта на новый. Таблицы созданы и их структура одинаковые на обоих сайтах. Загвоздка в том что на новом сайте уже существуют некоторые пользователи (со своими ID которые пересекаются с ID пользователей со старого сайта), поэтому перенести напрямую дампы таблиц и распаковать нельзя.

Дано: на обоих сайтах есть по 3 таблицы (схематично https://yadi.sk/d/uJTdMNHLOPFA2g, на деле колонок больше гораздо), которые нас интересуют: таблица пользователей (вся инфа по пользователям), таблица групп пользователей (информация о группах пользователей) и таблица которая связывает пользователей и группы по ID.

Вопрос: как перенести всех пользователей и группы пользователей со старого сайта на новый сохраняя привязку пользователей к группам, но не затерая пользователей и группы пользователей на новом сайте?

4 года назад
maximoff195
Артем 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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