Доработка проекта

$25
Веб-программированиеЗакрытнет заявок129 просмотров
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Нужно иметь возможность включать и выключать все блоки и все разделы на сайте на всех страницах. На скриншоте есть пример блоков (Тарифы), которые должны включаться и выключаться тоже. 

4 года назад
Akrosom21
Максим 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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