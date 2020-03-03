Разработать плеер для Wordpress

Нужен спец в этой теме, для создания плеера аналогично этому.

Пример: http://x7.lordfilm6.tv/28908-poezd-v-pusan-2016.html

Также есть что-то похожее:

https://max.lordsfilms.site/filmy/17657-poezd-v-pusan-busanhaeng-2016.html

https://kinom.lordsfilms.club/3429-holop-2019.html

http://bac.lordfilms-s.pw/33058-film-poezd-v-pusan-2016.html

Обязательные пункты:

1) Возможность добавлять не ограниченное количество "плееров" (плеер 1, плеер 2 и др.)

2) Также плееры автоматически "исчезают" если источник плеера перестаёт работать

3) При нажатии на "Добавить в закладки" - сайт(страница) ДОБАВЛЯЕТСЯ В ЗАКЛАДКИ при нажатии "Есть жалоба?" открывает окно, соответственно

4) В конце плеера добавить все популярные социальные кнопки, также добавить возможность добавлять перед плеером заголовок и небольшое описание

5) Плюс плеер должен быть адаптивен под все устройства и хорошо реализованы другие технические моменты, как плеера так и функционала

Написаны основные пункты в ходе Разработки и тестирования они могут корректироваться + приветствуются любые новые технические решения и инновации.