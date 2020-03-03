Определение дублей товаров по схожим артикулам

$45
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок154 просмотра
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Исходные данные:

Две БД, 1 - товары с сайта, 2 - спарсенные товары

Проблема - разные поставщики/сайты по-разному пишут артикулы тех же позиций

Примеры:

1) ABCD 1234 или ABCD1234 или ABCD-1234

2) 11 222 3 или 112223 или 112223.0

3) другие вариации с 1-2 доп.символам/пробелами

По сути, основные данные (буквы и цифры) остаются теми же, различие в их разделителях, спец.символах.

Задача - написать алгоритм, распознающий дубли товаров между БД, чтобы не добавлять их на сайт.

Просьба указать:

- предварительные средства для решения

- примерное время

- сумму

4 года назад
ThisIsL0gin
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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