Нужно сайт корректировать на битриксе.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Здравствуйте. 

Нужно закрепить виджетом, внедрение страниц, мелкие корректировки и т.п.

Детальное ТЗ прикрепляю 

4 года назад
vera_kiperman
Вера 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
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