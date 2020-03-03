Здравствуйте, задание такое: Нужно сделать плагин для сервиса сигналов криптовалют: Что должно быть: 1) Связать с API биржи Binance 2) Добавление и слежение за сигналами 3) Просмотр активных и закрытых сигналов (в виде таблицы) 4) Статистика отработанных и не отработанных сигналов ...