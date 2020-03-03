Wordpress плагин

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки148 просмотров
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Здравствуйте, задание такое:

Нужно сделать плагин для сервиса сигналов криптовалют: 

Что должно быть:

1) Связать с API биржи Binance

2) Добавление и слежение за сигналами

3) Просмотр активных и закрытых сигналов (в виде таблицы)

4) Статистика отработанных и не отработанных сигналов за месяц 

5)  Добавление сигнала должно быть таким:

Ввожу название например MI – то должен показать пары альтов к MITH / BTC, MITH / ETH и тд 

После выбора названии через апи должен показать последнюю цену в поле цена, еще нужны поле: 1 профит, 2 профит. и при + можно сделать несколько до 5.  После поле профита должен быть поле Стоп-лимит где указывается процент (например -2%) то от последней цены поле там должен указать с минусом -2% цену. 

6) Слежение за сигналами должен работать так если цена дошла до этой цены то делает 1 профит – отработанным а другие еще пока не все не сделает отработанным. А если 1 профит отработанный то сигнал считается отработанным. 

7) Пуш уведомления – можно связать с готовым мод

WordPress
4 года назад
merezkoandrey
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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